Штаты разместят на севере Сирии системы ПРО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В ряде сирийских городов на севере страны может быть развернута система американской ПРО. Пентагон уже установил три усовершенствованные радиолокационные системы в городах Саррин, Кобани и Таль Байдар. Кроме того, на севере Сирии американцы развернули 13 радарных систем – как портативных, так и стационарных. Они будут вести наблюдение и разведку, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Следующий шаг – создание в регионе системы ПРО. Она будет считаться частью плана США по созданию хаоса в Сирии. ПРО, по информации бывшего командующего военной ассамблеи провинции Дейр-Эз-Зор Файеза Аль-Эсмера, будут расположены в городах Рмейлян и Эль-Хасаке.

Кроме того, США начали размещать радиолокационные системы к востоку от Евфрата, на территории, которую занимает курдская партия "Демократический союз". Всего системы будут поставлены на площади в 26 000 квадратных километров. Также Штаты начинают создавать на севере Сирии бесполетную зону.

По мнению военного, администрация США собирается усилить свое присутствие в Сирии и одновременно помочь Рабочей партии Курдистана – организации, запрещенной в Турции. За турецкой стороной будут наблюдать установленные американцами радиолокационные системы.

Аль-Эсмер считает, что самолеты США будут собирать информацию в Ракке, Дейр-Эз-Зор и Эль-Хасаке. Эта информация будет способствовать созданию "защитного экрана". В конечном счете все шаги Пентагона рассчитаны на то, чтобы "запугать" Россию, Турцию и Иран, считает военный.