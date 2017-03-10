Штаты Нью-Йорк и Вашингтон оспорят новый иммиграционный указ Трампа

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман сообщил в своем Твиттере, что объявил сегодня о том, что присоединится к иску Западного округа Вашингтона против запрета на иммиграцию, введенного президентом Трампом.

Как передает Report, Шнайдерман добавил, что к иску может присоединиться и штат Миннесота.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал новый указ, который вводит запрет на въезд в США на 90 дней граждан шести стран. По сравнению с первым указом из этого списка был исключен Ирак, кроме того документ содержит ряд послаблений, которых не было ранее.