Штат в Индии освободит половину заключенных из-за пандемии

Правительство штата Махараштра, который признан наиболее пораженным коронавирусом из всех штатов Индии, приняло решение освободить или перевести на условное отбывание наказания около 17 тыс. заключенных из примерно 35 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято после того, как более 180 заключенных тюрьмы в городе Мумбаи, столице штата, были признаны инфицированными коронавирусом.

"Примерно 185 заключенных в тюрьме Arthur Road в Мумбаи заражены коронавирусом, их лечение продолжается. Правительство Махараштры приняло решение об освобождении 17 тыс. заключенных разных тюрем из 35 тыс., чтобы они не заразились в тюрьмах и чтобы заключенные могли соблюдать социальную дистанцию", - заявил глава МВД штата Анила Дешмукх.