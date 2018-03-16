Штат посольства России в Великобритании сократится почти наполовину

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В результате высылки по решению британских властей российских дипломатов персонал посольства значительно сократится.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

"Без всякого сомнения, высылка российских дипломатов окажет серьезное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40%", - заявил А.Яковенко.

По его словам, посольство продолжит свою работу в уменьшенном составе.

Российский посол уточнил, что значительная часть дипломатов, которые выдворяются из Великобритании по решению властей этой страны, уедут в Москву на следующей неделе.

Напомним, что ранее на этой неделе британские власти объявили о выдворении из страны 23 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль, российский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра в Солсбери. Их экстренно госпитализировали в больницу в состоянии тяжёлого отравления редким нервно-паралитическим веществом. Оба оказались в реанимации в состоянии комы. Всего в результате инцидента пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса "Новичок". Власти Британии квалифицировали отравление Скрипаля как покушение на убийство.