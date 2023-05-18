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Штат Монтана первым в США полностью запретил TikTok

Штат Монтана первым в США полностью запретил TikTok Власти штата Монтана первыми в США полностью запретили у себя социальную сеть TikTok.
Другие страны
18 мая 2023 г. 05:48
Штат Монтана первым в США полностью запретил TikTok

Власти штата Монтана первыми в США полностью запретили у себя социальную сеть TikTok.

Как передает Report, соответствующий закон подписал губернатор штата Грег Джанфорте.

"Для защиты личных данных жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил TikTok в Монтане", - написал он в Twitter.

Согласно новому закону, который местный законодательный орган принял в апреле, на территории штата запрещается скачивать мобильное приложение TikTok. Таким образом, компании Apple и Google в своих магазинах приложений должны закрыть доступ к скачиванию приложения, иначе им грозят штрафы. Запрет начнет действовать с 1 января.

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