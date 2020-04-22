​Штат Миссури из-за коронавируса подал в суд на Китай

Американский штат Миссури подал иск против КНР в связи с его реакцией на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на The Hill, генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт подал иск, в котором говорится, что COVID-19 нанес непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические потрясения и человеческие страдания.

Миссури требует у Пекина возместить данный ущерб, а также официально привлечь Китай к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах страны.

По последним данным, в США выявлен более 820 тысяч случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.