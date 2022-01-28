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Штамм "омикрон" составил 96% случаев заболевания COVID-19 в Италии

Штамм "омикрон" составил 96% случаев заболевания COVID-19 в Италии В Италии на штамм коронавируса "омикрон" приходится 96% случаев заболевания COVID-19.
Другие страны
28 января 2022 г. 16:16
Штамм омикрон составил 96% случаев заболевания COVID-19 в Италии

В Италии на штамм коронавируса "омикрон" приходится 96% случаев заболевания COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Национального института здравоохранения (ISS).

Согласно предыдущему исследованию от 3 января, штамм "омикрон" составлял 81% случаев заболевания COVID-19.

"В Италии по состоянию на 17 января вариант "омикрон" является доминирующим с показателем распространенности в 95,8%, в то время как вариант "дельта" составил 4,2%", - пишет газета.

По данным СМИ, анализ основан на более чем 2 тыс. образцах, протестированных в 124 лабораториях и собранных во всех итальянских регионах.

С начала пандемии в Италии было диагностировано свыше 10,5 млн заражений, более 145,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 7,6 млн человек выздоровели.

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Версия на английском языке Omicron strain accounts for 96% of COVID cases in Italy

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