Штамм "Дельта" начал распространяться в Южной Корее

Штамм "Дельта" коронавирусной инфекции нового типа, выявленный первоначально в Индии, начал распространяться в Республике Корея.

Штамм "Дельта" коронавирусной инфекции нового типа, выявленный первоначально в Индии, начал распространяться в Республике Корея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал КBS со ссылкой на органы здравоохранения страны.

По его данным, в Южной Корее на прошлой неделе было выявлено 190 случаев заражения этим штаммом коронавируса, который в ВОЗ считают в два раза более заразным по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2. В этой связи власти Южной Кореи рассматривают возможность ускорения процесса вакцинации населения с учетом того, что в июле ожидается поступление в страну 10 млн доз вакцин, а в августе и сентябре - еще 70 млн.

Число жителей Республики Корея, привившихся первой дозой вакцины, на этой неделе приблизилось к уровню 30%. Благодаря этому среднее число пациентов в критическом состоянии сократилось со 170 до 135 человек в день, а коэффициент смертности снизился с 1,49% до 1,32%.