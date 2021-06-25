О нас
Report Georgia
Аудио новости

Штамм "Дельта" начал распространяться в Южной Корее

Штамм "Дельта" начал распространяться в Южной Корее Штамм "Дельта" коронавирусной инфекции нового типа, выявленный первоначально в Индии, начал распространяться в Республике Корея.
Другие страны
25 июня 2021 г. 08:46
Штамм Дельта начал распространяться в Южной Корее

Штамм "Дельта" коронавирусной инфекции нового типа, выявленный первоначально в Индии, начал распространяться в Республике Корея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал КBS со ссылкой на органы здравоохранения страны.

По его данным, в Южной Корее на прошлой неделе было выявлено 190 случаев заражения этим штаммом коронавируса, который в ВОЗ считают в два раза более заразным по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2. В этой связи власти Южной Кореи рассматривают возможность ускорения процесса вакцинации населения с учетом того, что в июле ожидается поступление в страну 10 млн доз вакцин, а в августе и сентябре - еще 70 млн.

Число жителей Республики Корея, привившихся первой дозой вакцины, на этой неделе приблизилось к уровню 30%. Благодаря этому среднее число пациентов в критическом состоянии сократилось со 170 до 135 человек в день, а коэффициент смертности снизился с 1,49% до 1,32%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
18 июня 2021 г. 16:51
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
18 июня 2021 г. 16:46
В Баку молодой человек выбросился из окна бизнес-центра - ОБНОВЛЕНО
В Баку молодой человек выбросился из окна бизнес-центра - ОБНОВЛЕНО
22 июня 2021 г. 11:50
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
24 июня 2021 г. 01:46
Можно ли мочить место прививки?
Можно ли мочить место прививки?
18 июня 2021 г. 15:11
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
21 июня 2021 г. 08:35
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса
21 июня 2021 г. 13:25
В Украине оценили деятельность азербайджанской диаспоры
ФотоВ Украине оценили деятельность азербайджанской диаспоры
21 июня 2021 г. 20:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi