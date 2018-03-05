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    Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера Германии

    Ангела Меркель является канцлером ФРГ с 2005 года© REUTERS/ Max Rossi

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Ангелы Меркель для переизбрания на пост канцлера Германии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Ангела Меркель является канцлером ФРГ с 2005 года.

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