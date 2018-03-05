Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера Германии

5 марта, 2018 16:21

© REUTERS/ Max Rossi Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Ангелы Меркель для переизбрания на пост канцлера Германии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. Ангела Меркель является канцлером ФРГ с 2005 года.