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    Штайнмайер: Военным путем конфликт в САР не решить

    Нужно вернуться к Женевскому мирному процессу

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Конфликт в Сирии не решить военным путем, следует продолжать Женевский процесс".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер перед встречей со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро, спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и главным координатором оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Риадом Хиджабом.

    "Военного решения этому конфликту нет. Нужно вернуться к Женевскому мирному процессу", - сказал он.

    События в Алеппо свидетельствуют о том, что в Сирии ситуация может обернуться новой эскалацией насилия, заявил Штайнмайер.

    "События в Алеппо показывают, что стоит на кону: либо мы вернемся на путь мирных усилий, которые были предприняты в Вене и нашли свое продолжение в Мюнхене, либо рискуем вернуться к эскалации насилия и продолжению гражданской войны", - сказал он.

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