Штайнмайер сообщил главе МИД Казахстана, что не приедет в Астану

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Глава министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе телефонного разговора со своим казахстанским коллегой Ерланом Идрисовым сообщил о невозможности участия в Астане в Совместной конференции послов Германии и Франции. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Казахстана.

По данным казахстанского внешнеполитического ведомства, Штайнмайер заявил о наступлении очень важной финальной фазы в многосторонних переговорах в формате "шесть плюс один" по иранской ядерной программе, требующей личного участия глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и Ирана.

"В этой связи немецкий министр извинился и проинформировал о невозможности для него и французского коллеги Лорана Фабиуса покинуть Лозанну, где проходят привлекающие внимание всего мира переговоры, и прибыть в Астану для участия в упомянутой посольской конференции", — говорится в пресс-релизе по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе немецкой стороны вечером 29 марта.

Идрисов отметил, что Казахстан всецело осознает значение для международной безопасности и стабильности проходящих в Швейцарии переговоров по ядерной программе Ирана.