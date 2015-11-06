Штайнмайер: Следующий раунд переговоров по Сирии пройдет в Вене 12 ноября

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Следующий раунд международных переговоров по урегулированию кризиса в Сирии пройдет в Вене в следующий четверг, 12 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Гамбурге глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"В следующий четверг мы снова, уже во второй раз, соберемся в Вене, чтобы сделать очередной шаг на этом пути (реализации достигнутых на предыдущей встрече в Вене договоренностей)", - сказал он.

"Я знаю, звучит утопично, учитывая происходящие на месте события, но по-прежнему этот путь, эта дорожная карта (документ о принципах урегулирования кризиса в САР, - прим. ТАСС), являются основой нашей совместной работы", - подчеркнул Штайнмайер.