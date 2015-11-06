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    Штайнмайер: Следующий раунд переговоров по Сирии пройдет в Вене 12 ноября

    В следующий четверг мы снова, уже во второй раз, соберемся в Вене

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Следующий раунд международных переговоров по урегулированию кризиса в Сирии пройдет в Вене в следующий четверг, 12 ноября. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Гамбурге глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

    "В следующий четверг мы снова, уже во второй раз, соберемся в Вене, чтобы сделать очередной шаг на этом пути (реализации достигнутых на предыдущей встрече в Вене договоренностей)", - сказал он.

    "Я знаю, звучит утопично, учитывая происходящие на месте события, но по-прежнему этот путь, эта дорожная карта (документ о принципах урегулирования кризиса в САР, - прим. ТАСС), являются основой нашей совместной работы", - подчеркнул Штайнмайер. 

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