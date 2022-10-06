Штайнмайер счел закрытым вопрос о репарационных требованиях Польши

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел в четверг встречу на Мальте с польским коллегой Анджеем Дудой.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел в четверг встречу на Мальте с польским коллегой Анджеем Дудой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь главы государства Керстин Гаммелин.

Штайнмайер поддержал позицию правительства ФРГ по репарационным требованиям со стороны Варшавы.

"Этот вопрос ни в коей мере не является открытым", - цитирует Штайнмайера его пресс-секретарь.

3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны.