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Штайнмайер счел закрытым вопрос о репарационных требованиях Польши

Штайнмайер счел закрытым вопрос о репарационных требованиях Польши Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел в четверг встречу на Мальте с польским коллегой Анджеем Дудой.
Другие страны
6 октября 2022 г. 14:09
Штайнмайер счел закрытым вопрос о репарационных требованиях Польши

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел в четверг встречу на Мальте с польским коллегой Анджеем Дудой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь главы государства Керстин Гаммелин.

Штайнмайер поддержал позицию правительства ФРГ по репарационным требованиям со стороны Варшавы.

"Этот вопрос ни в коей мере не является открытым", - цитирует Штайнмайера его пресс-секретарь.

3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны.

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Версия на английском языке Steinmeier closes issue of reparations from Poland

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