Штайнмайер: резолюция против поселенческой деятельности Израиля соответствует позиции ФРГ

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Принятая в пятницу Советом Безопасности ООН (СБ ООН) резолюция с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях соответствует позиции правительства ФРГ.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которое распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

"Совет Безопасности ООН сегодня еще раз подтвердил то, что уже давно было позицией правительства ФРГ: строительство поселений на оккупированных территориях препятствует возможности продолжения мирного процесса и угрожает решению проблемы на основе создания двух государств", - указал германский министр.

Штайнмайер высказал убеждение, что только такое решение "может принести мир на долгосрочную перспективу" на Ближнем Востоке.

СБ ООН большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. За документ высказались 14 из 15 стран - членов Совбеза.