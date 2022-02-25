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Штайнмайер призвал Путина остановить войну на Украине

Штайнмайер призвал Путина остановить войну на Украине Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в пятницу призвал российского лидера Владимира Путина прекратить военные действия на Украине.
Другие страны
25 февраля 2022 г. 17:22
Штайнмайер призвал Путина остановить войну на Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в пятницу призвал российского лидера Владимира Путина прекратить военные действия на Украине.

Об этом передает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Я призываю президента Путина: остановите безумие этой войны - сейчас", - сказал глава германского государства журналистам в Берлине. Он утверждал, что события в Украине будут иметь последствия и для россиян. "Я говорю вам всем: мы не хотим вражды с российским народом, напротив. Но эта несправедливость не останется без ясного ответа", - заявил Штайнмайер.

Президент ФРГ заявил, что правительство Германии работает над реакцией с партнерами по НАТО и ЕС и приложит усилия для сдерживания Москвы. "Я говорил перед этим нападением и скажу еще раз: российский президент не должен недооценивать силу демократий", - сказал Штайнмайер.

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Версия на английском языке Steinmeier calls on Putin to stop war in Ukraine

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