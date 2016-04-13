​Штайнмайер предложил провести неформальную встречу глав МИД стран ОБСЕ

Баку. 13 Апреля. REPORT.AZ/ В рамках председательства Германии в ОБСЕ глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер принял решение созвать встречу министров иностранных дел организации 1 сентября в Потсдаме.

Как передает Report, об этом сказано в заявлении "тройки" организации.

"Хрупкая ситуация с безопасностью в Европе требует более активного диалога на политическом уровне в рамках ОБСЕ. Поэтому я решил созвать неформальную встречу глав МИД стран ОБСЕ 1 сентября в Потсдаме", — говорится в заявлении.

Партнеры ФРГ по "тройке" приветствовали инициативу Штайнмайера и выразили полную ей поддержку, сказано в заявлении.

В "тройку" входит страна-председатель ОБСЕ, а также председатель прошлого и будущего года. В настоящее время в ОБСЕ председательствует Германия, в прошлом году председателем была Сербия, а в 2017 году им станет Австрия. Встреча прошла во вторник в Берлине.