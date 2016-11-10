Штайнмайер на следующей неделе посетит Турцию

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетит на следующей неделе Турцию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом министр сообщили в четверг в бундестаге.

Штайнмайер планирует посетить Анкару 15 ноября. Ранее турецкий МИД обвинил немецких коллег в недостаточной поддержке президента Реджепа Тайипа Эрдогана после попытки военного переворота, а также в укрывательстве террористов на своей территории - речь идет о сторонниках Рабочей партии Курдистана.

По данным МВД ФРГ, турецкие власти направили в Германию в последние годы около 4 тысяч запросов о выдаче членов РПК. По данным Анкары, ни один из этих запросов не был удовлетворен.