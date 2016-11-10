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    Штайнмайер на следующей неделе посетит Турцию

    Глава МИД ФРГ планирует посетить Анкару 15 ноября

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетит на следующей неделе Турцию.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом министр сообщили в четверг в бундестаге.

    Штайнмайер планирует посетить Анкару 15 ноября. Ранее турецкий МИД обвинил немецких коллег в недостаточной поддержке президента Реджепа Тайипа Эрдогана после попытки военного переворота, а также в укрывательстве террористов на своей территории - речь идет о сторонниках Рабочей партии Курдистана. 

    По данным МВД ФРГ, турецкие власти направили в Германию в последние годы около 4 тысяч запросов о выдаче членов РПК. По данным Анкары, ни один из этих запросов не был удовлетворен.

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