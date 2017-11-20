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    Штайнмайер: Мы находимся сейчас в ситуации, которой в истории ФРГ не было почти 70 лет

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ По словам президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, после переговоров о формировании правительства Германия оказалась в ситуации, которой не было на протяжении 70 лет.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Предварительные переговоры о создании правительства до сих пор не принесли результатов. Мы находимся сейчас в ситуации, которой в истории ФРГ не было почти 70 лет", - сказал он.

    По его словам, такое положение ставит политические партии "перед еще большими вызовами".

    Ранее сообщалось, что переговоры о формировании нового правительства Германии провалились после выхода Свободной демократической партии из консультационного процесса.

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