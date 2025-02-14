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Штайнмайер: Германия продолжит укреплять безопасность Европы и поддерживать Украину

Штайнмайер: Германия продолжит укреплять безопасность Европы и поддерживать Украину Германия остается надежным партнером НАТО и Европы в вопросах безопасности, несмотря на политические изменения в стране.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 17:24
Штайнмайер: Германия продолжит укреплять безопасность Европы и поддерживать Украину

Германия остается надежным партнером НАТО и Европы в вопросах безопасности, несмотря на политические изменения в стране.

Как передает Report, об этом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил на открытии 61-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что 24 февраля 2022 года стал переломным моментом в мировой истории, когда Россия вторглась в Украину, нарушив международное право. Штайнмайер подчеркнул, что Германия продолжает оказывать гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине, став вторым крупнейшим донором после США.

“24 февраля 2022 года - день, когда Россия вторглась в Украину в нарушение международного права. День, когда Путин разрушил европейский порядок безопасности. Три года украинцы день за днем борются за свою страну, за свою свободу. Три года мы вместе стоим на их стороне, оказываем гуманитарную и финансовую помощь, но прежде всего помогаем вооружением. Германия, как второй крупнейший донор после США, значительно увеличила свои расходы на безопасность. Мы знаем, это было необходимо. Но мы знаем, это не повод для самодовольства”, - сказал политик.

Он добавил, что Германия значительно увеличила расходы на безопасность, и это должно продолжаться. Бундесвер должен стать сильнее, чтобы предотвращать войны, заявил он.

Штайнмайер также подчеркнул, что Европа останется центром немецкой внешней политики, а будущее НАТО требует равномерного распределения нагрузки между Европой и США.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Prezidenti: Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcəyik

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