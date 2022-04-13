Штайнмайер: Германия будет поставлять Украине оружие

Германия продолжит поставки оружия Украине вопреки своей "философии безопасности".
Как передает Report, об этом в интервью немецкой газете
Он отметил, что после тех военных преступлений армии РФ в Украине, которые увидел мир, нормальных отношений с Кремлем быть не может.
Президент уточнил, что речь идет об оружии для сдерживания российских наступательных войск и жестких санкциях.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказал во встрече главе ФРГ Штайнмайеру из-за его тесных связей со страной-агрессором.
Он был активным сторонником "Северного потока-2" и лоббировал энергетические интересы России в Европе.
Однако после последних событий в Украине президент Германии свое мнение относительно Путина изменил.