Штайнмайер: Германия будет поставлять Украине оружие

Германия продолжит поставки оружия Украине вопреки своей "философии безопасности".

Германия продолжит поставки оружия Украине вопреки своей "философии безопасности".

Как передает Report, об этом в интервью немецкой газете Spiegel заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он отметил, что после тех военных преступлений армии РФ в Украине, которые увидел мир, нормальных отношений с Кремлем быть не может.

Президент уточнил, что речь идет об оружии для сдерживания российских наступательных войск и жестких санкциях.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказал во встрече главе ФРГ Штайнмайеру из-за его тесных связей со страной-агрессором.

Он был активным сторонником "Северного потока-2" и лоббировал энергетические интересы России в Европе.

Однако после последних событий в Украине президент Германии свое мнение относительно Путина изменил.