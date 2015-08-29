Штайнмайер: ЕС необходима система честного распределения беженцев

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Евросоюз нуждается в системе честного распределения беженцев по странам объединения, потому что в настоящее время потоки вынужденных мигрантов в основном устремляются лишь в несколько стран, заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Это Италия, Австрия, Германия, Швеция. Так не может продолжаться вечно, нам нужно честное распределение", — заявил министр в субботу, выступая на гражданском форуме в рамках Дня открытых дверей в правительстве Германии.

По словам министра, в настоящее время в мире существует около 60 миллионов беженцев, в том числе 11 миллионов — из Сирии.

Перед началом мероприятия ведущая спросила посетителей, какие темы их интересуют. Посетители задали немецкому министру сразу несколько вопросов про Россию. Отношений этих стран касался и самый первый вопрос, заданный из зала.