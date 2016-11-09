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    Штабы демократов и республиканцев ожидают результатов президентских выборов в США - ВИДЕО - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Фоторепортаж Report из штабов демократической и республиканской партий в Финикс, Аризоне

    Аризона. 9 ноября. REPORT.AZ/ Все избиратели в США затаив дыхание ожидают результатов состоявшихся сегодня президентских выборов. В каждом из штатов, в каждом из крупных городов сегодня вечером открыты штабы Демократической и Республиканской партии для того, чтобы люди могли собраться вместе, поболеть за своего кандидата и узнать итоги голосования.

    Командированный в США корреспондент Report побывал в Штабе демократов и Штабе республиканцев, созданных в крупнейшем городе штата Аризона Финиксе.

    Традиционно Аризона отдает свои голоса кандидатам республиканцев, однако в этом году этот штат попал в список «колеблющихся» штатов.

    В обоих штабах царит оживленная атмосфера. Многие пришли с символикой своей партии, одеты в необычные костюмы.

    В штабе Республиканской партии люди более эмоциально встречают результаты, за которыми можно наблюдать с огромных мониторов, расположенных в каждом из штабов.

    Большое количество американских телеканалов ведут прямой эфир из штабов обеих партий.

    Надо отметить, что в данный момент пока лидирует кандидат республиканцев Дональд Трамп. Предварительно, он набрал 137 голосов выборщиков, Хилари Клинтон – 104 голоса.

    Отметим, что для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов коллегии выборщиков.

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