Штаб ВС Франции: палубная авиация нанесла первые удары по позициям ИГИЛ в Ираке

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Французская палубная авиация нанесла первые удары по позициям боевиков группировки "ИГИЛ" в Ираке. Об этом сообщил начальник главного штаба вооруженных сил Франции генерал Пьер де Вилье, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы нанесли удары по Рамади и Мосулу при поддержке местных сухопутных сил, которые продолжали действия против подразделений ИГИЛ", - заявил французский генерал, находясь на борту авианосца "Шарль де Голль", передало агентство AFP.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил в Париже, что его страна будет наращивать воздушные удары по ИГИЛ и в Сирии - "с целью нанести как можно больший урон" боевикам. "Цель международного сообщества - уничтожение ИГИЛ", - подчеркнул французский лидер по итогам встречи в Елисейском дворце с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.

О привлечении флагмана ВМС Франции к операции против ИГИЛ в Сирии и Ираке было объявлено в начале ноября. В конце прошлой недели авианосец прибыл в акваторию Восточного Средиземноморья и приготовился присоединиться к боевым действиям против исламистов.

"Шарль де Голль" несет авиагруппу в составе 40 самолетов, в том числе 12 многоцелевых палубных истребителей Rafale M ("Рафаль М"). Сейчас французское присутствие в небе над Ираком и Сирией обеспечивают шесть самолетов Rafale ("Рафаль"), размещенных на авиабазе Аз-Зафра в Объединенных Арабских Эмиратах, а также шесть истребителей Mirage 2000 ("Мираж 2000"), совершающих вылеты с аэродрома Принц Хасан в Иордании.