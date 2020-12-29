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Штаб Трампа призвал штаты созвать спецсессии для обсуждения нарушений на выборах

Штаб Трампа призвал штаты созвать спецсессии для обсуждения нарушений на выборах Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа вновь выступил с утверждением, что располагает доказательствами нарушений на выборах, и призвал штаты провести специальные сессии по этому поводу. Как передает Report, об этом говорится в заявлении штаба в T
Другие страны
29 декабря 2020 г. 20:30
Штаб Трампа призвал штаты созвать спецсессии для обсуждения нарушений на выборах
Дональд Трамп

Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа вновь выступил с утверждением, что располагает доказательствами нарушений на выборах, и призвал штаты провести специальные сессии по этому поводу.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении штаба в Twitter.

"Мы представляем доказательства мошенничества в ходе слушаний во многих штатах на всей территории страны. Мы призываем эти штаты немедленно созвать специальные сессии", - отмечается в тексте. В сообщении также содержится призыв к гражданам связаться со своими законодателями.

Приведены контактные телефоны в четырех штатах: Аризоне, Висконсине, Джорджии и Мичигане.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джо Байден станет новым главой государства. Однако Дональд Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов.

20 января состоится присяга нового президента США.

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