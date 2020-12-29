Штаб Трампа призвал штаты созвать спецсессии для обсуждения нарушений на выборах

Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа вновь выступил с утверждением, что располагает доказательствами нарушений на выборах, и призвал штаты провести специальные сессии по этому поводу.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении штаба в Twitter.
"Мы представляем доказательства мошенничества в ходе слушаний во многих штатах на всей территории страны. Мы призываем эти штаты немедленно созвать специальные сессии", - отмечается в тексте. В сообщении также содержится призыв к гражданам связаться со своими законодателями.
Приведены контактные телефоны в четырех штатах: Аризоне, Висконсине, Джорджии и Мичигане.
Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джо Байден станет новым главой государства. Однако Дональд Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов.
20 января состоится присяга нового президента США.