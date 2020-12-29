Штаб Трампа призвал штаты созвать спецсессии для обсуждения нарушений на выборах

Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа вновь выступил с утверждением, что располагает доказательствами нарушений на выборах, и призвал штаты провести специальные сессии по этому поводу. Как передает Report, об этом говорится в заявлении штаба в T

Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа вновь выступил с утверждением, что располагает доказательствами нарушений на выборах, и призвал штаты провести специальные сессии по этому поводу.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении штаба в Twitter.