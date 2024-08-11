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Штаб Трампа подвергся атаке иностранных хакеров

Штаб Трампа подвергся атаке иностранных хакеров Избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа подвергся кибератаке со стороны иностранных хакеров.
Другие страны
11 августа 2024 г. 01:52
Штаб Трампа подвергся атаке иностранных хакеров

Избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа подвергся кибератаке со стороны иностранных хакеров.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам газеты Politico его официальный представитель.

По его версии, иностранные хакеры, "враждебно настроенные по отношению к США", получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. В публикации утверждается, что в атаке подозревают Иран.

Издание уточняет, что неизвестные лица с 22 июля начали пересылать его журналистам документы, связанные с предвыборной кампанией Трампа. Источники газеты подтвердили подлинность этих материалов. Они, как следует из публикации, были получены хакерами.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако 21 июля он заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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Версия на азербайджанском языке İranlı hakerlər Trampın seçki qərargahına məxsus sənədləri ələ keçirib

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