Штаб Трампа подвергся атаке иностранных хакеров

Избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа подвергся кибератаке со стороны иностранных хакеров.

Избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа подвергся кибератаке со стороны иностранных хакеров.

Как передает Report , об этом сообщил журналистам газеты Politico его официальный представитель.

По его версии, иностранные хакеры, "враждебно настроенные по отношению к США", получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. В публикации утверждается, что в атаке подозревают Иран.

Издание уточняет, что неизвестные лица с 22 июля начали пересылать его журналистам документы, связанные с предвыборной кампанией Трампа. Источники газеты подтвердили подлинность этих материалов. Они, как следует из публикации, были получены хакерами.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако 21 июля он заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.