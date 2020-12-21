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Штаб Трампа отказался признать итоги выборов

Штаб Трампа отказался признать итоги выборов Штаб действующего американского президента Дональда Трампа снова потребовал от Верховного суда США пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания
Другие страны
21 декабря 2020 г. 06:37
Штаб Трампа отказался признать итоги выборов
Дональд Трамп

Штаб действующего американского президента Дональда Трампа снова потребовал от Верховного суда США пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, юристы Трампа отказались признавать итоги голосования и потребовали отменить результаты волеизъявления избирателей, а также дать возможность законодательному собранию Пенсильвании назначить выборщиков от штата. При этом указывается, что выборщики Пенсильвании уже проголосовали за соперника Трампа Джо Байдена.

Штаб подал апелляционную петицию в Верховный суд с тем, чтобы он отменил три дела в Верховном суде Пенсильвании, которые незаконным образом изменили закон штата о голосовании по почте перед и после выборов президента 2020 года. Юристы Трампа указывают на нарушение статьи 2 Конституции США.

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