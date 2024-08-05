Штаб Трампа обвинил в манипуляции авторов опроса, который показал победу Харрис

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил телеканал CBS News и исследовательскую организацию YouGov в манипуляции данными.

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил телеканал CBS News и исследовательскую организацию YouGov в манипуляции данными.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении штаба кандидата от Республиканской партии.

Поводом для обвинения стал подсчет результатов опроса, который показал победу вице-президента Камалы Харрис на гипотетических выборах в стране.

"Последний опрос CBS и YouGov среди зарегистрированных избирателей показывает сдвиг на уровне погрешности в общенациональном прямом голосовании между Трампом и Камалой Харрис", — говорится в заявлении.

Из документа также следует, что сдвиг "является полностью результатом методологического решения". По словам представителя штаба, без этой манипуляции экс-глава Белого Дома Трамп сохранил бы лидерство 51 против 49.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного совместно с организацией YouGov, сообщил, что Харрис обходит Трампа по уровню поддержки граждан, которые будут голосовать на выборах в ноябре 2024 года.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако 21 июля он заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.