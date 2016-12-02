Штаб Трампа: На пост госсекретаря США претендуют Ромни, Джулиани, Коркер и Петрэус

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В четверку претендентов на пост госсекретаря США в формируемой республиканской администрации Дональда Трампа входят бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, действующий сенатор Роберт Коркер и бывший директор ЦРУ США отставной генерал Дэвид Петрэус.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердила в пятницу в интервью телеканалу Fox News старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй.

"Мы уже публично говорили, что сейчас выбор сократился примерно до четырех человек, - сказал она. - Сюда входят Петрэус и сенатор от Теннесси Боб Коркер. Естественно, остается в этом кругу и губернатор Ромни. Люди говорят также о мэре Джулиани".

Накануне эти же имена назвал в схожем контексте избранный вице-президент США Майкл Пенс.

В пятницу утром Трамп сказал Fox News, что "почти все" назначения в новый кабинет будут объявлены на будущей неделе.