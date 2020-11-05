Штаб Трампа может подать иски из-за подсчета голосов еще в двух штатах

Штаб действующего президента США Дональда Трампа рассматривает возможность подать судебные иски в связи с подсчетом голосов в штатах Аризона и Невада

Штаб действующего президента США Дональда Трампа рассматривает возможность подать судебные иски в связи с подсчетом голосов в штатах Аризона и Невада. Как сообщает Report, об этом передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Представители штаба, по словам источников канала, хотят не только оспорить результат, но и таким образом могут попытаться выиграть время для замедления подсчета голосов в этих штатах.

При этом другой источник сообщил каналу, что штаб Трампа, также потребует пересчет голосов, если он проиграет в штате Джорджия.

Ранее штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.

3 ноября в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп накануне заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".