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    Штаб Трампа и отель Клинтон защитили грузовиками с песком

    Трамп начал день голосования в небоскребе Trump Tower, Клинтон решила остановиться в отеле Peninsula

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и отель, в котором живет его оппонент — демократ Хиллари Клинтон — оградили грузовиками с песком.

    Как передает Report, об этом сообщает ресурс Townhall.

    Известно, что Трамп начал день голосования в небоскребе Trump Tower на 5-й авеню. Официальное мероприятие по случаю окончания выборов республиканец проведет в отеле Hilton на 6-й авеню.

    Клинтон, в свою очередь, решила в день выборов остановиться в отеле Peninsula всего в двух кварталах от штаба ее оппонента. Официальное мероприятие после выборов она проведет в конференц-центре Javits.

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