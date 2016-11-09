Штаб Трампа и отель Клинтон защитили грузовиками с песком

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и отель, в котором живет его оппонент — демократ Хиллари Клинтон — оградили грузовиками с песком.

Как передает Report, об этом сообщает ресурс Townhall.

Известно, что Трамп начал день голосования в небоскребе Trump Tower на 5-й авеню. Официальное мероприятие по случаю окончания выборов республиканец проведет в отеле Hilton на 6-й авеню.

Клинтон, в свою очередь, решила в день выборов остановиться в отеле Peninsula всего в двух кварталах от штаба ее оппонента. Официальное мероприятие после выборов она проведет в конференц-центре Javits.