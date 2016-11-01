Штаб полиции: В ФРГ растет число преступлений, совершенных мигрантами

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Мигранты совершили в Германии более 140 тысяч преступлений за полгода, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период в 2015 году.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Express, об этом сообщил штаб немецкой уголовной полиции.

Согласно статистике, это означает, что каждый день в стране совершается 780 правонарушений. Причем статистика включает только те случаи, когда предполагаемые преступники были пойманы.

В прошлом году беженцы, получившие разрешение на проживание в Германии, совершили около 200 тысяч правонарушений, в основном кражи, грабежи и финансовые преступления. В этом году полиция ждет существенного роста показателей, отчасти из-за того, что многие мигранты не получили в стране официального статуса.