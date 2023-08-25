Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности

Здание, в котором расположена штаб-квартира ООН в Женеве (Дворец Наций), временно закрыто по соображениям безопасности.

Здание, в котором расположена штаб-квартира ООН в Женеве (Дворец Наций), временно закрыто по соображениям безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировала аккредитованных при штаб-квартире журналистов руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи.

"Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью, - отметила она в электронном послании, направленном представителям прессы. - Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть скоро разрешен".