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Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности

Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности Здание, в котором расположена штаб-квартира ООН в Женеве (Дворец Наций), временно закрыто по соображениям безопасности.
Другие страны
25 августа 2023 г. 10:35
Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности

Здание, в котором расположена штаб-квартира ООН в Женеве (Дворец Наций), временно закрыто по соображениям безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировала аккредитованных при штаб-квартире журналистов руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи.

"Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью, - отметила она в электронном послании, направленном представителям прессы. - Этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть скоро разрешен".

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