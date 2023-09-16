Штаб-квартира ООН готовится принять мировых лидеров

Идет серьезная подготовка к неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Идет серьезная подготовка к неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как передает американское бюро Report, на сессии, которая начнется 19 сентября, усилены меры безопасности. В здании прошли встречи руководителей стран и представителей правительства, а также средств массовой информации, для деятельности представителей были созданы специальные павильоны.

В рамках недели, 19 сентября, на трибуне Генеральной Ассамблеи сначала выступят президент Бразилии и США. По традиции в ходе сессии мировые лидеры и представители правительств проведут двусторонние встречи и примут участие в различных дискуссиях.

По оценкам представителей ООН, сессия этого года, на которой будут представлены на уровне лидеров более 100 стран, впервые после пандемии соберет рекордное количество участников.

Следует отметить, что азербайджанская делегация также примет участие на 78-й сессии Ассамблеи.