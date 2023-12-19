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Шри-Ланка запретила на год заходить в ее воды иностранным научным судам

Шри-Ланка запретила на год заходить в ее воды иностранным научным судам Шри-Ланка на год запретила заходить в ее территориальные воды научным судам иностранных государств. Эта мера начнет действовать с января 2024 года.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 11:05
Шри-Ланка запретила на год заходить в ее воды иностранным научным судам

Шри-Ланка на год запретила заходить в ее территориальные воды научным судам иностранных государств. Эта мера начнет действовать с января 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на газету Daily Mirror, об этом сообщил ланкийский министр иностранных дел Мохамед Али Сабри.

"Мы должны развивать собственный потенциал для участия в научных океанических исследованиях как равные партнеры с другими странами", - сказал он.

Как отмечает Daily Mirror, запрет введен после того, как Китай запросил разрешение на очередной заход в ланкийские воды своего научного судна в январе 2024 года.

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Версия на английском языке ET: Sri Lanka considers permission freeze for Chinese 'spy' ships

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