Шри-Ланка запретила на год заходить в ее воды иностранным научным судам

Шри-Ланка на год запретила заходить в ее территориальные воды научным судам иностранных государств. Эта мера начнет действовать с января 2024 года.

Шри-Ланка на год запретила заходить в ее территориальные воды научным судам иностранных государств. Эта мера начнет действовать с января 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на газету Daily Mirror, об этом сообщил ланкийский министр иностранных дел Мохамед Али Сабри.

"Мы должны развивать собственный потенциал для участия в научных океанических исследованиях как равные партнеры с другими странами", - сказал он.

Как отмечает Daily Mirror, запрет введен после того, как Китай запросил разрешение на очередной заход в ланкийские воды своего научного судна в январе 2024 года.