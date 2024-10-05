Шри-Ланка вышла из состояния банкротства

Шри-Ланка завершила процесс реструктуризации госдолга и вышла из состояния банкротства.

Шри-Ланка завершила процесс реструктуризации госдолга и вышла из состояния банкротства.

Как передает Report, об этом сообщил экс-глава ланкийского МИД Али Сабри, опубликовавший в соцсети Х соответствующий приказ министерства финансов, по вопросам развития экономики, национальной политики, планирования и туризма страны.

"Сегодня Шри-Ланка официально завершила процесс реструктуризации долга, ознаменовав выход страны из состояния банкротства, что является невероятным достижением, учитывая то, на каком этапе мы находились в апреле 2022 года", - указал Сабри.

По его словам, власти островного государства провели важнейшие экономические реформы, что способствовало восстановлению Шри-Ланки.

"Завершение процесса реструктуризации долга, охватывающего двусторонний, коммерческий и местный долг, открывает перспективы достижения приемлемого уровня задолженности. По оценкам, это позволит стране сэкономить около 17 млрд долларов и значительно облегчит финансовое положение", - отметил он.

Напомним, что в последние несколько лет Шри-Ланка переживает худший с момента обретения независимости в 1948 году финансово-экономический кризис. Он был вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов страны. Общая долговая нагрузка к марту 2022 года достигала 21,6 трлн ланкийских рупий (более 58 млрд долларов). Власти страны вели переговоры с Международным валютным фондом по оказанию помощи для выхода из кризиса.