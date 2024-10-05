О нас

Шри-Ланка вышла из состояния банкротства

Шри-Ланка вышла из состояния банкротства Шри-Ланка завершила процесс реструктуризации госдолга и вышла из состояния банкротства.
Другие страны
5 октября 2024 г. 19:39
Шри-Ланка вышла из состояния банкротства

Шри-Ланка завершила процесс реструктуризации госдолга и вышла из состояния банкротства.

Как передает Report, об этом сообщил экс-глава ланкийского МИД Али Сабри, опубликовавший в соцсети Х соответствующий приказ министерства финансов, по вопросам развития экономики, национальной политики, планирования и туризма страны.

"Сегодня Шри-Ланка официально завершила процесс реструктуризации долга, ознаменовав выход страны из состояния банкротства, что является невероятным достижением, учитывая то, на каком этапе мы находились в апреле 2022 года", - указал Сабри.

По его словам, власти островного государства провели важнейшие экономические реформы, что способствовало восстановлению Шри-Ланки.

"Завершение процесса реструктуризации долга, охватывающего двусторонний, коммерческий и местный долг, открывает перспективы достижения приемлемого уровня задолженности. По оценкам, это позволит стране сэкономить около 17 млрд долларов и значительно облегчит финансовое положение", - отметил он.

Напомним, что в последние несколько лет Шри-Ланка переживает худший с момента обретения независимости в 1948 году финансово-экономический кризис. Он был вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов страны. Общая долговая нагрузка к марту 2022 года достигала 21,6 трлн ланкийских рупий (более 58 млрд долларов). Власти страны вели переговоры с Международным валютным фондом по оказанию помощи для выхода из кризиса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şri-Lanka iflasdan çıxıb

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
Микаил Джаббаров: Азербайджан выдвигает важные инициативы в рамках энергоперехода
30 сентября 2024 г. 11:09
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
Эрдоган: Турция может быть втянута в войну на Ближнем Востоке
1 октября 2024 г. 17:17
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы
2 октября 2024 г. 03:20
Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
ФотоИльхам Алиев заложил фундамент комплекса по производству безалкогольных напитков в Джебраиле
3 октября 2024 г. 18:26
СМИ: Со стороны Ирана было выпущено около 500 ракет по Израилю, есть погибший
ВидеоСМИ: Со стороны Ирана было выпущено около 500 ракет по Израилю, есть погибший
1 октября 2024 г. 22:40
В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
1 октября 2024 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi