Шри-Ланка разрешила зайти в порт судну из Китая, несмотря на возражения Индии

Правительство Шри-Ланки дало разрешение китайскому судну Yaan Wang 5 на заход в ланкийский порт, несмотря на недовольство Индии.

Правительство Шри-Ланки дало разрешение китайскому судну Yaan Wang 5 на заход в ланкийский порт, несмотря на недовольство Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал Adaderana.

По его данным, руководство порта получило от МИД разрешение на заход судна из КНР в порт Хамбантота. Официально сообщается, что речь идет об исследовательском судне, однако, согласно версиям ряда индийских СМИ, это разведывательный корабль двойного назначения, используемый для космического и спутникового слежения, а также при запуске межконтинентальных баллистических ракет.

Первоначально планировалось, что судно будет пришвартовано в Хамбантоте с 11 по 17 августа, однако Шри-Ланка обратилась к КНР с просьбой отложить его прибытие. Как указывает Adaderana, запрос об отсрочке поступил после того, как Индия выразила серьезную озабоченность по этому поводу и заявила, что внимательно следит за любыми событиями, имеющими отношение к ее безопасности.

Как в ответ заявил Пекин, он надеется, что "соответствующие стороны" воздержатся от вмешательства в "законную морскую деятельность" КНР, сообщает портал.