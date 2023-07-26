Шри-Ланка ратифицировала договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Шри-Ланка ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), став полноправным участником этого документа.

Шри-Ланка ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), став полноправным участником этого документа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем пресс-релизе МИД островного государства.

"Шри-Ланка сдала на хранение документ о ратификации ДВЗЯИ в Управление ООН по правовым вопросам 25 июля 2023 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, став 178-м государством, ратифицировавшим ДВЗЯИ, - заявили в министерстве. - Сдача на хранение ратификационной грамоты по ДВЗЯИ повышает статус Шри-Ланки с подписавшего договор государства до его полноправного участника".

Правительство Шри-Ланки одобрило предложение о ратификации ДВЗЯИ в начале июня. Как заявил тогда министр иностранных дел страны Али Сабри, "организация ДВЗЯИ играет решающую роль в защите мира от ядерных угроз". По словам Сабри, "Шри-Ланка является твердым сторонником нераспространения ядерного оружия и разоружения и выступает за глобальный порядок, свободный от конфликтов и насилия".