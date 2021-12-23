О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шри-Ланка предложила Ирану оплатить поставки нефти чаем

Шри-Ланка предложила Ирану оплатить поставки нефти чаем Правительство Шри-Ланки предложило Ирану погасить свой долг в размере 251 млн долларов США за поставки нефти чаем.
Другие страны
23 декабря 2021 г. 16:26
Шри-Ланка предложила Ирану оплатить поставки нефти чаем

Правительство Шри-Ланки предложило Ирану погасить свой долг в размере 251 млн долларов США за поставки нефти чаем.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Поскольку Шри-Ланка испытывает трудности с возвратом задолженности в связи с сокращением турпотока из-за пандемии коронавируса. С другой стороны, Иран находится под действием международных санкций, поэтому невозможно погашать долг через банки. В связи с этим власти Шри-Ланки предложили ежемесячно поставлять в Иран чай на сумму 5 млн долларов.

Шри-Ланка является одним из крупнейших производителей чая. Только в прошлом году страна заработала на его экспорте 1,24 млрд долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Sri Lanka to settle oil import dues to Iran by bartering tea

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
17 декабря 2021 г. 11:36
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
17 декабря 2021 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi