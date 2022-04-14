Шри-Ланка планирует запросить у МВФ экономическую помощь на 3-4 млрд долларов

Власти Шри-Ланки планируют начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) 18 апреля, чтобы получить до конца года 3-4 млрд долларов США экономической помощи.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг в интервью телеканалу Bloomberg заявил ланкийский министр финансов Али Сабри.
"Мы надеемся на 3-4 млрд долларов", - сказал Сабри, отвечая на вопрос ведущего, какую сумму Шри-Ланка рассчитывает запросить у МВФ.
Он также выразил оптимизм в отношении возможности получить финансовую поддержку от Китая и Индии.