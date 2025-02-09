Шри-Ланка осталась без света из-за проникшей на электростанцию обезьяны

На Шри-Ланке обезьяна проникла на электростанцию и случайно привела к отключению электричества на территории всей страны.

На Шри-Ланке обезьяна проникла на электростанцию и случайно привела к отключению электричества на территории всей страны.

Как передает Report , об этом пишет The Economic Times.

По словам министра энергетики Кумара Джаякоди, животное повредило сетевой трансформатор в пригороде Коломбо. Из-за этого электричество на Шри-Ланке отключилось в 11:30 по местному (10:00 по бакинскому) времени.

"Обезьяна задела наш сетевой трансформатор, что привело к дисбалансу в системе. Инцидент произошел в пригороде к югу от Коломбо. Ведутся работы, в некоторых районах электроснабжение восстановлено", - уточнил министр.

Глава Минэнерго не смог назвать сроки полного восстановления электроснабжения в стране. "Инженеры занимаются этим, чтобы попытаться восстановить электроснабжение как можно скорее", — добавил Джаякоди.

Во время экономического кризиса в 2022 году Шри-Ланка столкнулась с длительным дефицитом электроэнергии. Нехватка топлива вынудила электростанции вводить ежедневные отключения, длившиеся до 13 часов.