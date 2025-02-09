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Шри-Ланка осталась без света из-за проникшей на электростанцию обезьяны

Шри-Ланка осталась без света из-за проникшей на электростанцию обезьяны На Шри-Ланке обезьяна проникла на электростанцию и случайно привела к отключению электричества на территории всей страны.
Другие страны
9 февраля 2025 г. 21:39
Шри-Ланка осталась без света из-за проникшей на электростанцию обезьяны

На Шри-Ланке обезьяна проникла на электростанцию и случайно привела к отключению электричества на территории всей страны.

Как передает Report, об этом пишет The Economic Times.

По словам министра энергетики Кумара Джаякоди, животное повредило сетевой трансформатор в пригороде Коломбо. Из-за этого электричество на Шри-Ланке отключилось в 11:30 по местному (10:00 по бакинскому) времени.

"Обезьяна задела наш сетевой трансформатор, что привело к дисбалансу в системе. Инцидент произошел в пригороде к югу от Коломбо. Ведутся работы, в некоторых районах электроснабжение восстановлено", - уточнил министр.

Глава Минэнерго не смог назвать сроки полного восстановления электроснабжения в стране. "Инженеры занимаются этим, чтобы попытаться восстановить электроснабжение как можно скорее", — добавил Джаякоди.

Во время экономического кризиса в 2022 году Шри-Ланка столкнулась с длительным дефицитом электроэнергии. Нехватка топлива вынудила электростанции вводить ежедневные отключения, длившиеся до 13 часов.

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Версия на английском языке Monkey causes general power outage in Sri Lanka
Версия на азербайджанском языке Meymun Şri-Lankanın işıqsız qalmasına səbəb olub

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