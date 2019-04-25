Шри-Ланка не станет вводить безвизовый режим для граждан 39 стран

Власти Шри-Ланки не станут предоставлять право безвизового въезда гражданам 39 стран после серии терактов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил ланкийский министр туризма, дикой природы и по вопросам христианства Джон Амаратунг.

"Расследование показало, что ответственные за воскресные теракты связаны с террористическими организациями за рубежом, поэтому мы бы не хотели позволить [террористам] злоупотреблять программой упрощенного въезда в страну", - пояснил министр.

В марте 2019 года власти Шри-Ланки объявили о намерении упростить режим въезда на Шри-Ланку туристам из 39 государств, в том числе стран - членов ЕС, Австралии и США. Нововведения должны были вступить в силу 1 мая 2019 года.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов.