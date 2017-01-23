Схождение лавины в Италии: количество жертв увеличилось до семи

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили под снежными завалами горного отеля в Италии, который накрыла лавина, тело еще одного человека.

Как передает Report, об этом сообщает итальянский телеканал Rai News.

Среди обломков отеля Rigopiano в комнате рядом с зоной кухни и бара спасатели нашли тело женщины.

Таким образом, количество погибших от схода снежной бури достигло семи человек. Еще 22 считаются пропавшими без вести.

В момент инцидента в здании отеля находились 34 человека. Спасатели обнаружили 10 выживших под завалами горного отеля в Италии, на который сошла лавина.