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    Схождение лавины в Италии: количество жертв увеличилось до семи

    Спасатели нашли тело женщины

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили под снежными завалами горного отеля в Италии, который накрыла лавина, тело еще одного человека.

    Как передает Report, об этом сообщает итальянский телеканал Rai News.

    Среди обломков отеля Rigopiano в комнате рядом с зоной кухни и бара спасатели нашли тело женщины.

    Таким образом, количество погибших от схода снежной бури достигло семи человек. Еще 22 считаются пропавшими без вести.

    В момент инцидента в здании отеля находились 34 человека. Спасатели обнаружили 10 выживших под завалами горного отеля в Италии, на который сошла лавина.

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