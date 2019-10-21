Шойгу: турецкая операция в Сирии может привести к "обратной миграции" боевиков

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил об опасности всплеска "обратной миграции" боевиков из Сирии из-за операции, начатой на севере страны Турцией, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев. Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину", - сказал Шойгу в понедельник, выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума.

По словам министра, "налицо необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества для противодействия вызовам террористов, их идеологии и пропаганде". "В Минобороны России в этой сфере накоплен огромный опыт, которым мы готовы делиться с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил Шойгу.

Он также отметил, что террористическая группировка "Исламское государство" после поражения в Сирии "значительно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии", причем ее лидеры заявляют о включении в состав своего "халифата" территории Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и части Таиланда.