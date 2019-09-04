Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции

Министр обороны Франции Флоранс Парли во вторник, 4 сентября, обсудила по телефону с главой российского МО Сергеем Шойгу кризисы в различных регионах.
Как сообщает Report, об этом передает РИА Новости со ссылкой на французское ведомство.
Сообщается, что главы ведомств пообщались по поводу конфликтов на Украине, в Леванте, ЦАР и Персидском заливе.
Кроме того, Шойгу и Парли обсудили вопросы контроля над вооружениями.
Отмечается, что министры также проведут двустороннюю встречу в понедельник, 9 сентября.
News DepartmentАвтор новости