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Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции

Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции

Министр обороны Франции Флоранс Парли во вторник, 4 сентября, обсудила по телефону с главой российского МО Сергеем Шойгу кризисы в различных регионах.

Как сообщает Report, об этом передает РИА Новости со ссылкой на французское ведомство.

Сообщается, что главы ведомств пообщались по поводу конфликтов на Украине, в Леванте, ЦАР и Персидском заливе.

Кроме того, Шойгу и Парли обсудили вопросы контроля над вооружениями.

Отмечается, что министры также проведут двустороннюю встречу в понедельник, 9 сентября.

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