Шотландский суд освободил под залог бывшего министра правительства Каталонии

Бывшего члена каталонского правительства Клару Понсати шерифский суд Эдинбурга (Шотландия) отпустил под залог. Экс-чиновница, которая курировала образование в правительстве Каталонии, будет дожидаться решения суда об ее экстрадиции по запросу Испании.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

«Клара вверяет свою судьбу в руки шотландской судебной системы, которую она считает независимой и беспристрастной», - цитирует ТАСС адвокат Понсати Амер Анвар.

Женщина сдалась местному суду после того, как Мадрид выдал европейский ордер на ее арест.

1 октября 2017 года состоялся референдум об отделении Каталонии от Испании, в котором приняли участие 3 млн человек. 90% участников выступили за независимость региона от королевства. После этого парламент автономии принял соответствующую резолюцию. Однако власти Испании отказались ее признавать и распустили местное правительство. Часть каталонских сепаратистов впоследствии покинули страну, остальные были арестованы.