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    ​Шотландский суд приговорил турецких моряков к 20 и 22 годам за контрабанду кокаина

    Попытка контрабанды наркотиков была предотвращена частично благодаря сотрудничеству между Британией и Танзанией

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Шотландский суд приговорил двух турецких моряков к 22 и 20 годам тюремного заключения за попытку контрабанды рекордно большого груза кокаина в Великобританию, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Попытка контрабанды наркотиков была предотвращена частично благодаря сотрудничеству между Британией и Танзанией.

    В прошлом году у восточных берегов Шотландии была изъята партия кокаина весом 3,2 тонны на судне, пришедшем из Танзании. Наркотики на сумму 664 миллиона долларов планировали перевезти в Нидерланды, ранее наркотики вывезли из Южной Америки через Гайану и Тенерифе.

    Сообщается, что капитан Мумин Сахин и первый офицер Эмин Озмен из Стамбула были приговорены судом Глазго к лишению свободы на 22 и 20 лет, соответственно.

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