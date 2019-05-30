Шотландия проведет референдум о выходе из Великобритании

Шотландское правительство опубликовало законопроект, который допускает проведение второго референдума о независимости страны от Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Документ предусматривает, что второй референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании может быть проведен до 2021 года.

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен подчеркнула, что данное голосование предоставит жителям страны сделать выбор между тем, чтобы быть «европейской нацией» или государством, которому «навязали Brexit».