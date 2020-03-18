Шотландия отложила референдум о независимости

Правительство Шотландии приняло решение в связи с пандемией коронавируса отложить вопрос о проведении референдума о независимости.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил шотландский секретарь по конституционным вопросам Майк Расселл в письме главе секретариата британского правительства Майклу Гоуву.

"В связи с кризисом шотландское правительство приостановило работу по подготовке к проведению в этом году референдума о независимости. Мы написали письмо в избирательную комиссию, в котором дали понять, что мы не ждем от нее рассмотрения вопроса о референдуме до того момента, когда обстоятельства, связанные с общественным здоровьем, не позволят этого. Мы также призываем комиссию отвергнуть возражения британского правительства", - говорится в письме.

Это позволит нам сосредоточить все имеющиеся ресурсы на нынешних и будущих нуждах в этих беспрецедентных обстоятельствах. Из этого следует, что референдум в этом году не состоится", - отметил Расселл.

Он также призвал правительство Великобритании рассмотреть возможность отсрочки переговоров по выходу из ЕС, по меньшей мере, на полгода, чтобы лучше сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом.