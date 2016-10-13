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    Шотландия объявила о планах по проведению референдума о независимости

    Законопроект о новом референдуме будет опубликован на следующей неделе для консультаций

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Новый референдум о независимости Шотландии может пройти до выхода Великобритании из ЕС.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила на съезде Шотландской национальной партии (SNP) лидер партии и первый министр Шотландии Никола Стерджен.

    "Вы знаете, что я поручила шотландскому правительству подготовить черновой вариант законопроекта о новом референдуме. И я стремлюсь к тому, чтобы Шотландия решила вопрос о своей независимости до выхода Британии из ЕС, если это станет лучшим способом защитить интересы Шотландии", - заявила Стерджен, выступая со вступительной речью.

    Она добавила, что законопроект о новом референдуме будет опубликован на следующей неделе для консультаций. 

    Великобритания официально начнет процедуру выхода из ЕС в марте, процесс займет порядка двух лет.

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