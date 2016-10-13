Шотландия объявила о планах по проведению референдума о независимости

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Новый референдум о независимости Шотландии может пройти до выхода Великобритании из ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила на съезде Шотландской национальной партии (SNP) лидер партии и первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"Вы знаете, что я поручила шотландскому правительству подготовить черновой вариант законопроекта о новом референдуме. И я стремлюсь к тому, чтобы Шотландия решила вопрос о своей независимости до выхода Британии из ЕС, если это станет лучшим способом защитить интересы Шотландии", - заявила Стерджен, выступая со вступительной речью.

Она добавила, что законопроект о новом референдуме будет опубликован на следующей неделе для консультаций.

Великобритания официально начнет процедуру выхода из ЕС в марте, процесс займет порядка двух лет.