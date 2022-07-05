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Шотландия и Уэльс предоставят Украине военную помощь на 120 млн долларов

Шотландия и Уэльс предоставят Украине военную помощь на 120 млн долларов Шотландия и Уэльс решили выделить Украине военную помощь на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов (121 млн долларов)
Другие страны
5 июля 2022 г. 10:48
Шотландия и Уэльс предоставят Украине военную помощь на 120 млн долларов

Шотландия и Уэльс решили выделить Украине военную помощь на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов (121 млн долларов).

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Twitter.

По его словам, Шотландия выделила 65 млн фунтов стерлингов (78,5 млн долларов США).

"Я только что разговаривал с первым министром правительства Шотландии Николой Стерджен, чтобы провозгласить успех сотрудничества Великобритании по поддержке Украины. Я поблагодарил правительство Шотландии за вклад в размере 65 млн фунтов в увеличение военной помощи Великобритании Украине до 2,3 млрд фунтов", - заявил Джонсон.

Кроме того, Уэльс принял решение выделись 35 млн фунтов стерлингов (42,5 млн долларов США) помощи для Украины.

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Версия на английском языке Scotland, Wales allocate military support for Ukraine
Версия на азербайджанском языке Şotlandiya və Uels Ukraynaya hərbi yardım ayırıb

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